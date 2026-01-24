Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 13:15

Série da semana: "O Método de Kominsky", uma boa razão para voltarmos a 2018

Esta série de televisão que mistura comédia e drama à volta da vida de dois amigos que envelhecem em Holywood é uma boa razão para voltarmos a 2018.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h