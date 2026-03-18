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18 de março de 2026 às 10:00

Embaixada dos EUA em Bagdade atingida por drone

Um drone despenhou-se, esta terça-feira, no complexo da embaixada dos Estados Unidos em Bagdade, após outros dois terem sido intercetados. O incidente provocou um incêndio e ocorre num contexto de ataques frequentes a alvos norte-americanos no Iraque.

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