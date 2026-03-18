Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de março de 2026 às 08:31

Exército israelita divulga vídeo que mostra alegado ataque a forças Basij em Teerão

O Exército de Israel divulgou, esta terça-feira, imagens que diz mostrarem ataques a posições da milícia paramilitar Basij, na capital iraniana. Segundo as autoridades israelitas, as ofensivas surgem após a morte de um comandante desta unidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h