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18 de março de 2026 às 09:00

“Chegaremos a todos, não importa onde nem quando”: Israel ameaça líderes iranianos

O porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin , garantiu, esta terça-feira, que vai atingir líderes do Irão “não importa onde nem quando”. A ameaça surge após ataques que, segundo Israel, mataram altos responsáveis iranianos.

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