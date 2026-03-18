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18 de março de 2026 às 09:30

Rui Borges: "Esquecem-se que sou campeão nacional e que fiz a dobradinha. Mereço mais respeito"

Rui Borges, treinador do Sporting, dá murro na mesa após reviravolta frente ao Bodo/Glimt, que permitiu o apuramento dos leões para os quartos de final da Liga dos Campeões.

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