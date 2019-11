A carregar o vídeo ...

Sergio Ramos e Pilar Rubio foram votar nas eleições gerais em Espanha e num dos vídeos que o casal publicou terá mostrado o voto sem querer. Na imagem, vê-se o jogador do Real Madrid com um boletim do PP na mão, mas a apresentadora de TV veio prontamente esclarecer que o casal recolheu "vários papéis" para decidir, na cabine de voto, em quem iam votar [Vídeo AS]

