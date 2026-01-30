Sábado – Pense por si

30 de janeiro de 2026 às 17:08

Seleção alcança histórico 5.º lugar no Europeu de andebol: «Jogo decidido no último segundo»

A Seleção Nacional de andebol venceu esta sexta-feira a Suécia (36-35) e terminou o Campeonato da Europa no brilhante 5.º lugar, a melhor classificação de sempre de Portugal nesta competição. Veja a análise de Diogo Jesus, editor adjunto de Record, ao feito histórico dos Heróis do Mar.

