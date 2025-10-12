Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 14:14

Seis mortos em dois tiroteios durante celebrações escolares no Mississippi

Duas celebrações escolares, no estado norte-americano Mississipi, acabaram em violência. Dois tiroteios separados deixaram seis mortos e dezenas de feridos após um jogo de futebol.

