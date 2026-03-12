Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 18:44

Cartaz gigante de agradecimento a Trump por apoio a Israel colocado em Telavive

Um grande cartaz com uma mensagem de agradecimento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi colocado, esta quinta-feira, no centro de Telavive. O painel mostra Trump ao lado das bandeiras de Israel e dos EUA, acompanhado da frase “Obrigado Deus e Donald Trump”.

