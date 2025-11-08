Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 18:48

Seis mortos e mais de 400 feridos após tornado devastar o sul do Brasil

Um tornado com ventos superiores a 250 km/h atingiu o estado do Paraná e deixou um rasto de destruição. O governo declarou estado de emergência enquanto equipas de resgate continuam à procura de desaparecidos.

