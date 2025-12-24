Sábado – Pense por si

Natal volta a encher as ruas de Nazaré após dois anos de guerra

Milhares de pessoas juntaram-se nas ruas de Nazaré, no norte de Israel, esta quarta-feira, para assistir às celebrações que assinalam a quadra natalícia, depois de terem sido canceladas nos últimos dois anos devido à guerra entre Israel e o Hamas.

