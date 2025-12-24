Sábado – Pense por si

24 de dezembro de 2025 às 20:45

Greta Thunberg em greve de fome presa em Londres durante protesto pró-palestinianos

Greta Thunberg foi presa no centro de Londres na terça-feira enquanto apoiava ativistas pró-palestinianos que estão a fazer uma greve de fome em protestos contra-acusações relacionadas com uma série de manifestações anteriores.

