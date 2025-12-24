Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de dezembro de 2025 às 21:15

Explosão de gás em lar de idosos na Pensilvânia deixa pessoas presas no interior do edifício

Uma explosão de gás numa casa de repouso nos arredores do estado norte-americano de Filadélfia provocou uma nuvem de fumo negro e deixou trabalhadores e idosos presos dentro do prédio.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)