Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de dezembro de 2025 às 21:45

Imagens de videovigilância captam momento em que sismo foi sentido em Taiwan

Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu, esta quarta-feira, o sul de Taiwan. O abalo foi sentido a quilómetros de distância, mas segundo as autoridades não provocou vítimas nem danos estruturais graves.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)