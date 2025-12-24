Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de dezembro de 2025 às 22:05

Bolsonaro sai da prisão com autorização judicial para cirurgia

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi transferido da prisão para um hospital, esta quarta-feira, após autorização do Supremo Tribunal Federal, para realizar uma cirurgia a uma hérnia. Bolsonaro, que cumpre uma pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, deverá ser operado no dia de Natal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.