27 de novembro de 2025 às 22:40

"Se PS tivesse votado contra OE2026 estaríamos a entrar numa crise política", diz José Luís Carneiro

O secretário-geral do PS disse que não gosta do Orçamento, mas que seria incompreensível que neste momento o PS fosse "corresponsável por uma crise política".

