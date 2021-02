13:26

Se não vai viver para Marte, é melhor resolver as alterações climáticas na Terra

Movimento Sextas-Feiras pelo Futuro, de Greta Thunberg, criou um vídeo para apelar à urgência de agir contra as alterações climáticas. O lançamento do vídeo também celebra a chegada da sonda Perseverance ao planeta, no dia 18 de fevereiro.