22 de julho de 2025 às 12:07

“Se não se maquilharam, maquilhem-se agora”: Vocalista dos Coldplay brinca em palco após momento viral

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, voltou a colocar o público nos ecrãs gigantes durante o espetáculo de sexta-feira em Madison, EUA, mas desta vez deixou logo um aviso, após o momento com o CEO da Astronomer que se tornou viral.

