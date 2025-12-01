Sábado – Pense por si

01 de dezembro de 2025 às 23:05

Santana Lopes. "Marcelo está muito em baixo desde que se deu o caso das gémeas"

Pedro Santana Lopes falou sobre o estado de saúde do Presidente da República que está a ser operado a um Hérnia encarcerada. "Todos reconhecem" que Marcelo ficou abalado com a situação e que a "mágoa está na sua cara em permanência".

