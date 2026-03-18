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18 de março de 2026 às 18:29

"NATO sem Estados Unidos não existe": Mário Godinho de Matos

O jornalista da Sábado Bruno Faria Lopes e o embaixador Mário Godinho de Matos estiveram no NOW esta quarta-feira e falaram sobre as recentes declarações de Donald Trump sobre a NATO, depois de o Presidente norte-americano ter criticado a aliança transatlântica por rejeitar os pedidos de apoio no conflito no Médio Oriente.

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