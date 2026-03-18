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18 de março de 2026 às 20:30

Imagens de videovigilância captam homem a conduzir em marcha-atrás no meio do trânsito nos EUA

Um homem foi detido, na sexta-feira, no estado norte-americano da Florida, por conduzir em marcha-atrás numa estrada estadual. O suspeito alegou problemas mecânicos, mas as autoridades dizem que estes “desapareceram” quando foi mandado parar.

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