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18 de março de 2026 às 19:30

“Têm trunfos na manga”: Casa Branca garante que forças armadas dos EUA têm plano para reabrir Estreito de Ormuz

A porta-voz Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou, esta quarta-feira, que os EUA têm capacidade para reabrir o Estreito de Ormuz, apesar das dificuldades, garantindo a existência de um plano em curso.

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