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18 de março de 2026 às 19:57

Foca conquista internet com interações adoráveis com um pato de borracha nos EUA

Reggae, uma foca de 33 anos do Aquário de New England, em Boston, tornou-se viral pelas brincadeiras com um pato de borracha durante sessões de estimulação. O brinquedo faz parte de um exercício cognitivo, que ajuda Reggae a aprender a distinguir objetos diferentes e a manter a mente ativa.

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