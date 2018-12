A carregar o vídeo ...

A australiana Irene O’Shea, de 102 anos, entrou para os livros de recordes como a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas. Langhorne Creek, no Sul da Austrália, foi o cenário do salto. Veja:

15:50

Salta de paraquedas aos 102 anos Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.