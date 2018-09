A carregar o vídeo ...

Na gala FIFA "The Best" desta segunda-feira, foi eleito o Prémio Puskas, o melhor golo do ano. Apesar dos golos de Ronaldo e Quaresma no Mundial terem sido nomeados, foi Salah que levou o prémio para casa.

20:01

Salah venceu o prémio Puskás com este golo













