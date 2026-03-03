Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de março de 2026 às 16:20

Rui Vitória diz que se vive situação "estranhamente normal" no Dubai

O treinador Rui Vitória descreveu o ambiente que se vive no Dubai na sequência do início da guerra entre os EUA e Israel e o Irão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana