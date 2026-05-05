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05 de maio de 2026 às 16:30

Polícia de Atlanta treina resposta a tiroteio em massa durante preparação para o Mundial 2026

A polícia de Atlanta realizou, esta segunda-feira, um exercício de resposta a um cenário de tiroteio em massa, no âmbito dos preparativos para o Mundial de Futebol 2026. O treino juntou dezenas de agentes e equipas de emergência, com o objetivo de testar a coordenação e a capacidade de resposta em situações de grande escala.

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