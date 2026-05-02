Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de maio de 2026 às 12:32

Repórter SÁBADO: Câmara de Abrantes contrata banda cujo membro pertence à concelhia do PS

Já lhe chamaram o mistério de Abrantes. A Câmara Municipal contratou uma banda que tinha sido criada há apenas três meses, ainda sem obra e sem público, para cabeça de cartaz das festas da cidade. Coincidência ou não, um dos elementos da banda é membro da concelhia do PS, o partido que governa o município há mais de 30 anos. Para ver esta noite no NOW.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30