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05 de maio de 2026 às 17:30

Casa Real espanhola divulga vídeo da princesa Leonor em voo de instrução

A Casa Real Espanhola divulgou, esta terça-feira, um vídeo da princesa Leonor de Borbón y Ortiz a realizar um voo de instrução. O vídeo, gravado a 22 de abril, mostra a princesa na Base Aérea de Talavera la Real, em Badajoz, onde voou num caça militar F-5 com um instrutor. O treino militar faz parte da formação académica da princesa.

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