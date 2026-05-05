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05 de maio de 2026 às 18:30

Dupla improvável: Macron canta clássico de Charles Aznavour com primeiro-ministro da Arménia na bateria

O presidente francês, Emmanuel Macron, cantou o tema “La Bohème”, do cantor franco-arménio Charles Aznavour, durante um jantar de Estado em Yerevan, na Arménia, na noite de segunda-feira. Macron foi acompanhado na bateria pelo primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan. O jantar ocorreu após a assinatura de um acordo de parceria estratégica entre a Arménia e França.

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