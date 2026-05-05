Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de maio de 2026 às 18:00

Klimt, Van Gogh ou o provocador Tom of Finland: As obras em que as estrelas se inspiraram para os ‘looks’ da Met Gala

"A Moda é Arte” foi o tema da Met Gala deste ano, que decorreu esta segunda-feira à noite em Nova Iorque, EUA, e os convidados vestiram-se a rigor, como já é hábito, reinterpretando pinturas e esculturas famosas.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30