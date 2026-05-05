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05 de maio de 2026 às 17:00

Britney Spears evita pena de prisão ao declarar-se culpada de conduzir sob efeito de álcool e drogas

A cantora Britney Spears declarou-se culpada de conduzir sob efeito de álcool e drogas, evitando, assim, ser condenada a uma pena de prisão. A artista não esteve presente na audiência, que decorreu em Ventura, no estado norte-americano da Califórnia, mas fez-se representar pelos seus advogados.

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