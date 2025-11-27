Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 14:56Now

Rui Tavares critica Governo: "Gastaram o que quiseram gastar com aqueles que já eram mais beneficiados"

O líder do Livre, Rui Tavares, introduziu esta quinta-feira no Parlamento uma metáfora que considera representar as últimas ações do PSD e CDS. Salienta que os dois partidos não se podem queixar dos governos anteriores. "Quando lhes foram entregues as chaves do carro, o tanque estava cheio", disse.

