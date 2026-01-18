Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 16:27

Rui Tavares apela ao voto em “contexto de muita instabilidade internacional”

O líder do Livre destacou que “o Presidente da República tem um papel muito relevante nessa matéria”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana