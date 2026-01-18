Sábado – Pense por si

José Luís Carneiro: “Todos os que amam a democracia e que defendem a constituição não podem ficar em casa”

O líder socialista realçou que “votar é um dever e um exercício essencial da cidadania”. O secretário-geral do PS deixou este domingo um apelo aos eleitores para que haja uma maior participação nestas eleições. José Luís Carneiro revelou também que está confiante numa diminuição da abstenção.

