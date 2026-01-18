Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 16:37

Paulo Rangel: “Governo acompanha a par e passo desenvolvimentos internacionais"

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse este domingo, depois de votar para as eleições presidenciais, que a posição do Governo sobre a Gronelândia não mudou desde dezembro. Explicou ainda que o executivo tem acompanhado os acontecimentos internacionais “em concertação com todos os parceiros”.

