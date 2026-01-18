Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 16:45

Incêndio mortal em edifício de Carachi deixa pelo menos três mortos

Três pessoas morreram e outras ficaram feridas num incêndio num prédio de vários andares em Carachi, no Paquistão. As operações de resgate continuam.

