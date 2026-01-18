Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 17:22

Ramalho Eanes pede "responsabilidade social" num mundo que passou da lei da ordem para a "desordem"

O antigo Presidente da República referiu os "problemas estruturais" do País, aliados à "fragmentação partidária" e a uma situação internacional instável, o que vai exigir um mandato mais difícil ao próximo Presidente.

