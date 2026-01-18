Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 17:00

Focas-elefantes na Califórnia: pesos-pesados da natureza aparecem ao longo da costa

Os observadores da vida selvagem estão a ter um lugar na primeira fila neste inverno no Parque Estadual Año Nuevo, na Califórnia, onde a época anual de reprodução das focas-elefantes está agora em pleno andamento. Todos os invernos, milhares de focas-elefantes do norte arrastam-se até às praias da costa do Condado de San Mateo para se reproduzir, dar à luz e competir por parceiros.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.