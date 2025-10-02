02 de outubro de 2025 às 22:01

Rui costa diz estar “extremamente satisfeito” com trabalho de José Mourinho no Benfica

“Foi a medida que melhor encontrámos para inverter o que estava a acontecer. É um treinador completamente capacitado, dos melhores do mundo e da história do futebol moderno. A sua qualidade fala por si, e a sua experiência e saber estar em momentos assim ajudou a que a escolha não fosse difícil. Muito contentes estamos nós e os benfiquistas também devem estar por um treinador destes ter aceitado voltar ao Benfica à primeira e assumir a equipa neste momento no estado em que estava, e no momento que o Benfica vive, que também não é fácil. Do que tenho assistido, à forma como trabalha, deixa-me extremamente satisfeito”, defendeu o presidente do Benfica em entrevista exclusiva ao NOW.