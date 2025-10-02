Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 22:25

Rui Costa: «Árbitro da final da Taça disse que tinham feito o luto. Agora vai ter de fazer o luto do Estoril também...»

Em entrevista ao Now, Rui Costa recordou as palavras de Luís Godinho, árbitro do Benfica-Sporting da final da Taça de Portugal, que disse que a arbitragem fez o luto da sua exibição no Jamor, e afirmou que o juiz terá de fazer o mesmo para o recente Estoril-Sporting.

