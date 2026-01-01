Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 20:15

Papa Leão XIV celebra a primeira missa de 2026

O Papa Leão XIV celebrou a primeira missa de Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e apelou aos fiéis para encararem 2026 como uma “viagem aberta a ser descoberta”, incentivando-os a avançar com confiança, liberdade e esperança.

