01 de janeiro de 2026 às 20:56

Rui Borges e a melhor equipa em Portugal: "Mesmo se estivéssemos em 15.º, diria que era a minha"

O treinador do Sporting falou esta quinta-feira, na antevisão ao Gil Vicente-Sporting (amanhã, 18h45), sobre aquela que considera ser a melhor equipa em Portugal, além de ter explicado as diferenças entre Viktor Gyökeres e Luis Suárez.

