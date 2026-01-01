Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 23:01

Dezenas de milhares marcham em Istambul em apoio aos palestinianos

As pessoas reuniram-se na ponte Galata, em Istambul, com bandeiras turcas e palestinianas, para demonstrar solidariedade com Gaza. A manifestação destacou-se pelo apelo à paz e condenação das ações militares de Israel na região.

