01 de janeiro de 2026 às 22:10

Céu de Belgrado ganha cor na noite de passagem de ano

A capital da Sérvia recebeu 2026 com um espetáculo de fogo de artifício que iluminou o céu da cidade. Milhares de pessoas juntaram-se nas ruas de Belgrado para celebrar a chegada do novo ano.

