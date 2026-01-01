Sábado – Pense por si

01 de janeiro de 2026 às 20:47

Supremo anula medidas de coação a suspeitos de corrupção na Madeira

Pedro Calado e os empresários Custodio Correia e Avelino Farinha ficam apenas sujeitos a Termo de Identidade e Residência. Juízes criticaram decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que impôs restrições à liberdade de circulação.

