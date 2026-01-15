Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de janeiro de 2026 às 18:06

Rui Borges: "St. Juste não faz parte da equipa principal do Sporting"

Jeremiah St. Juste somou esta quarta-feira 45 minutos de utilização ao serviço do Sporting B. Num jogo-treino disputado pelos 'bês' leoninos com o Estrela da Amadora, na Academia, o conjunto dos verdes e brancos não foi além de um empate (0-0), num particular que foi assinalado pelo central holandês. Questionado esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, sobre a possibilidade de voltar a contar com o jogador na equipa principal, Rui Borges foi taxativo...

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)