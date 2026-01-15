Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 20:55

Rui Rio desvaloriza resultados das sondagens para as presidenciais: "Têm vindo a piorar"

O mandatário nacional da campanha de Henrique Gouveia e Melo desvalorizou esta quinta-feira as sondagens para as eleições presidenciais. Rui Rio trouxe a experiência pessoal para apoiar o Almirante e reiterou que os indecisos podem vir a mudar o rumo destas eleições, que acontecem já este domingo, dia 18 de janeiro.

