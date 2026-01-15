Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 22:34

Papa Leão XIV reúne-se com famílias das vítimas de incêndio em bar suíço na passagem de ano

O Papa Leão XIV encontrou-se, esta quinta-feira, com as famílias dos adolescentes italianos que morreram ou ficaram feridos no incêndio no bar Le Constellation, na Suíça, durante as celebrações da passagem de ano.

