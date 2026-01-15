Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 18:50

População presta homenagem a Renee Good em memorial improvisado

Flores, cartazes e velas foram colocados num memorial improvisado perto do local onde Renee Good foi morta a tiro por um agente do ICE, a 7 de janeiro, em Minneapolis.

